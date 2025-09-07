El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha dispuesto trasladar al Concejo Provincial de Ica una solicitud de vacancia presentada contra el alcalde provincial, Carlos Humberto Reyes Roque, por una presunta infracción a las restricciones de contratación establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades.

Proceso legal

El expediente N.º 2025010926 fue ingresado por los ciudadanos Edilberto Modesto Cabrera Castillo y Pelagio Tomaylla Orozco, quienes alegan que el burgomaestre habría incurrido en la causal prevista en el numeral 9 del artículo 22, en concordancia con el artículo 63 de la referida norma legal.

El JNE ha ordenado al gerente municipal —o a quien haga sus veces— notificar esta solicitud a los miembros del concejo en un plazo de tres días hábiles. Posteriormente, deberá convocarse a una sesión extraordinaria en un plazo máximo de cinco días hábiles para evaluar el pedido. Si el alcalde no realiza la convocatoria en el tiempo establecido, cualquier regidor podrá hacerlo, previa notificación.

La sesión del concejo deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor de 30 días hábiles desde la recepción de la solicitud, garantizando el derecho a defensa del alcalde afectado.

Sin embargo, el 1 de septiembre, el propio alcalde Reyes Roque envió un escrito al JNE solicitando que se abstenga de continuar con el proceso.

Por el momento, el proceso sigue su curso formal y se espera la convocatoria oficial a la sesión de concejo, donde se definirá si la solicitud de vacancia procede o no.

