En una operación de rápida respuesta, agentes del área de inteligencia de la Policía Nacional lograron la detención de dos presuntos integrantes de la banda criminal “La Jauría Chinchana”, implicada en una serie de hurtos agravados cometidos el domingo 3 de mayo en diversos locales comerciales de la provincia de Chincha.

Golpe policial

De acuerdo con las actas policiales, los establecimientos afectados pertenecen a la cadena Tienda Mass y están ubicados en zonas estratégicas como la avenida Unión, en Pueblo Nuevo; la Plaza de Armas de Grocio Prado; y la avenida Pedro Moreno. Estos hechos generaron alarma entre comerciantes y trabajadores, debido a la reiteración de la modalidad delictiva en distintos puntos de la provincia durante el mismo día.

Una de las denuncias fue presentada por la ciudadana S.L.M.Y. (39), quien relató que mientras laboraba en la tienda Mass de Grocio Prado, observó a dos sujetos en actitud sospechosa dentro del local. Según su testimonio, los individuos aprovecharon un descuido para sustraer productos como desodorantes y jabones, hecho que posteriormente fue corroborado mediante las cámaras de videovigilancia del establecimiento.

En otro caso, el denunciante J.P.R. (19) informó que, en la tienda Mass de la avenida Unión, tres sujetos ingresaron simulando ser clientes. Dos de ellos tomaron paquetes de cerveza con la aparente intención de pagar, mientras un tercero distrajo al personal en caja. Finalmente, los implicados salieron del local sin abonar el producto y huyeron a bordo de un vehículo, dificultando su captura inmediata.

Con estos elementos, la brigada de inteligencia ejecutó el operativo denominado “Las Águilas a la Caza”, logrando ubicar a los sospechosos en el distrito de Pueblo Nuevo. En el lugar fueron intervenidos un menor de 16 años alias “Colorado”, y Edson Franchesco Ascoy Soto (18), alias “Patiño”, quienes fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las diligencias de ley.

Durante la intervención se incautó una mototaxi azul, de placa 7810-WC, presuntamente utilizada para movilizarse entre los distintos puntos donde se registraron los hurtos. El vehículo quedó bajo custodia policial como parte de las evidencias, mientras se realizan las pericias correspondientes para confirmar su uso en los ilícitos denunciados.

Las autoridades no descartan la participación de otros sujetos en esta red delictiva, por lo que las investigaciones continúan en curso.

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