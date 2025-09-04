Una farmacia ubicada en la calle Amazonas (Ica), fue escenario de un violento asalto la mañana del 3 de septiembre, cuando dos delincuentes ingresaron para llevarse más de 21 mil soles en efectivo. El hecho ocurrió aproximadamente a las 7:15 a.m. y generó gran alarma en la zona.

Delito en la zona

Según el reporte preliminar, los sujetos armados, intimidaron a dos técnicas que laboran en el establecimiento “Inka Farma”, amenazándolas de muerte para asegurar la entrega del dinero. Las trabajadoras presenciaron el violento acto y se vieron obligadas a entregar la suma de 21 mil 081 soles antes de que los delincuentes huyeran.

La Policía Nacional acudió al lugar para iniciar las investigaciones. Las cámaras de seguridad instaladas en la farmacia captaron el rostro y los movimientos de los sospechosos, aportando información valiosa que está siendo analizada por los agentes de inteligencia.

El seguimiento de la ruta de escape permitió determinar que, tras el atraco, los asaltantes salieron caminando por el pasaje Los Ángeles y luego continuaron hacia la calle Tumbes, donde abordaron una trimoto de color rojo con toldo negro, vehículo que les facilitó la huida acelerada de la escena del crimen.

Las autoridades han reforzado la vigilancia en la zona y han intensificado las labores para localizar a los responsables. A su vez, hacen un llamado a la ciudadanía para que aporte cualquier dato que pueda contribuir a la identificación y captura de estos individuos, quienes aún permanecen prófugos.

