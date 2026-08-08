Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), en 2025 Ica produjo más de 72 mil toneladas de granada y concentró el 91% de la producción nacional, frente al 87% de 2024. La región se ha consolidado como la principal productora del país y, de acuerdo con PromPerú, este liderazgo responde a una combinación de condiciones favorables, como un clima desértico con alta luminosidad, temperaturas cálidas, disponibilidad de agua mediante riego tecnificado y suelos franco-arenosos con buen drenaje.

Mercados internacionales

La granada, que se distingue por su cáscara de color rojo intenso y por sus pepitas rojas de sabor entre dulce y ácido, crece en los valles de Ica, Villacurí, Santiago y Palpa. Este fruto ha ganado reconocimiento en los mercados internacionales e Ica tiene la ventaja de poder abastecer esa demanda.

“Las actividades productivas con potencial exportador pueden convertirse en motores de crecimiento regional cuando logran responder de manera sostenida a la demanda de los mercados internacionales. En el caso de la granada, esto representa una oportunidad para fortalecer la actividad económica en Ica, siempre que se mantenga una oferta competitiva y con los estándares de calidad necesarios”, indicó César García, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).

De acuerdo con datos proporcionados por ADEX Data Trade, en 2025 se exportaron más de 39 mil toneladas de granada, 37% más que el peso exportado en 2024 (29 mil toneladas). Los principales destinos en donde existe una creciente demanda por alimentos por atributos nutricionales son Europa y Estados Unidos; en particular, esta fruta tiene propiedades antioxidantes, anticancerígenas, antitumorales, antimicrobianas y hepatoprotectoras. Asimismo, es una fruta libre de grasas y colesterol, y aporta vitaminas C y K, además de fibra dietética.

“En distintos mercados internacionales existe un interés creciente por alimentos asociados a una alimentación saludable y al bienestar. En ese contexto, productos como la granada encuentran una oportunidad para generar mayor valor comercial. Además, la apertura de nuevos mercados, como China, amplía las posibilidades para que este producto siga fortaleciendo su presencia internacional”, explicó García.

Por ejemplo, Francia es un importador importante de granada y, según PromPerú, los consumidores franceses valoran especialmente las propiedades nutricionales de los productos agrícolas, así como la frescura y la calidad.

Ica, asimismo, tiene otra ventaja importante: la ventana de cosecha peruana se extiende principalmente entre enero y mayo, con un pico de producción entre febrero y abril. Esta estacionalidad permite abastecer el mercado europeo en meses de menor oferta del mediterráneo, generando una oportunidad comercial para los exportadores peruanos.

“Para consolidar ese liderazgo será importante mantener un entorno de confianza que incentive el desarrollo de la actividad productiva, fortalecer las capacidades de los productores y preservar la competitividad. De esa manera, será posible aprovechar mejor las oportunidades que ofrece el mercado internacional y contribuir al crecimiento económico y la generación de empleo”, concluyó el economista.

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