Hace apenas un mes, la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) mostraba públicamente nuevas unidades del SIT, junto a empresas concesionarias como Megabus y Consorcio Cono Norte. Hoy, esas mismas operadoras enfrentan procedimientos de fiscalización, sanciones administrativas y trámites de resolución contractual impulsados por la propia comuna.

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El 15 de abril, la comuna presentó 22 unidades modernas incorporadas por concesionarias del SIT, entre ellas Megabus y Consorcio Cono Norte, como símbolo de modernización del servicio. Incluso participaron autoridades y regidores, quienes resaltaron el fortalecimiento del sistema para beneficiar a miles de usuarios en distritos como Tiabaya y Cerro Colorado.

Sin embargo, este 21 de mayo, la MPA anunció el inicio de un proceso administrativo sancionador tras verificar que la empresa Mega Bus no cumplía con las frecuencias de servicio hacia Sachaca y Tiabaya. La fiscalización detectó deficiencias que afectarían directamente a pasajeros, por lo que la Gerencia de Transportes activará acciones conforme a la normativa vigente.

ESPERA

El regidor de la comuna, José Suárez, confirmó que existen trámites para resolver contratos con empresas concesionarias como Megabus y Cono Norte. Aunque precisó que el proceso depende técnicamente de la Gerencia de Transportes, este podría extenderse cerca de un año.

Suárez también respaldó la fiscalización pese al proceso de resolución contractual. “La municipalidad tiene obligaciones de fiscalización, sea cual sea el estado del contrato”, indicó.

Mientras avanzan sanciones y eventuales resoluciones, surge el cuestionamiento sobre la eficacia del modelo que semanas atrás era presentado por la propia gestión municipal como evidencia del avance del SIT.