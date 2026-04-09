El Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa declaró infundadas las seis pretensiones principales que la empresa Consorcio Virgen de la Candelaria había presentado contra la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA).

Según la resolución, se emitió un laudo favorable a la comuna por un resarcimiento total de S/ 3’736,908.49. Sostiene que no corresponde declarar que la obra “Mejoramiento Integral y Sustentable de los Servicios de Transporte Público en la ciudad de Arequipa, correspondiente al componente N.º1″, que involucra paderos, se ha recepcionado tácitamente.

También refiere que no se ordena el pago de intereses legales reclamados por el consorcio en el presente arbitraje, así como por concepto de daño emergente.

PROYECTO DE PARADEROS

Como se conoce, el conflicto se originó en enero de 2021, cuando el consorcio suscribió contrato con la MPA para la construcción de paraderos urbanos, como parte del proyecto de mejoramiento del transporte en la ciudad.

Durante la ejecución, la empresa presentó diversas pretensiones, como el reconocimiento de mayores metrados por más de S/ 2.6 millones, pero fue rechazado debido al incumplimiento del procedimiento legal establecido.

También solicitó el pago de intereses legales por presuntos retrasos en la cancelación de dichos montos, así como el reconocimiento de gastos generales derivados de ampliaciones de plazo.

Sin embargo, tras la evaluación, las seis pretensiones fueron declaradas infundadas.

A FAVOR DE LA MPA

Por su parte, se dispuso que el consorcio asuma los siguientes conceptos:

Penalidad por mora : S/ 1’424,487.54, debido a un retraso injustificado de 30 días en la entrega de la obra.

: S/ 1’424,487.54, debido a un retraso injustificado de 30 días en la entrega de la obra. Deficiencias estructurales: S/ 920,487.95, por fallas en soldadura, materiales y procesos constructivos del mobiliario metálico de los paraderos.

S/ 920,487.95, por fallas en soldadura, materiales y procesos constructivos del mobiliario metálico de los paraderos. Costos del proceso arbitral: S/ 165,439.99, correspondientes a honorarios del tribunal y gastos administrativos del Centro de Arbitraje.

S/ 165,439.99, correspondientes a honorarios del tribunal y gastos administrativos del Centro de Arbitraje. Ejecución de garantía: Se confirmó el derecho de la MPA a cobrar la carta fianza de fiel cumplimiento por S/ 1’226,493.01, después de que se aceptó la decisión de cancelar el contrato por incumplimiento del consorcio.

Cabe resaltar que el laudo arbitral es inapelable, definitivo y de cumplimiento obligatorio. Con este resultado, el municipio retomaría las acciones de infraestructura complementaria.