Personas con discapacidad participan en curso de natación gratuito en Arequipa. Foto: Municipalidad Provincial de Arequipa.
Personas con discapacidad participan en curso de natación gratuito en Arequipa. Foto: Municipalidad Provincial de Arequipa.

Sin límites. Veinte personas con discapacidad participan en un curso gratuito de natación que se realiza en la piscina de Tingo, como parte de las acciones de inclusión física y recreativa promovidas en la ciudad de Arequipa.

Con el objetivo de optimizar el aprendizaje, las sesiones de entrenamiento se desarrollan los viernes y sábados, divididas en dos turnos. El nivel principiante asiste de 10:00 a 11:00 horas, mientras que quienes tienen mayor dominio en el agua lo hacen de 11:00 a 12:00. El taller, a cargo de profesionales especializados, terminará a fines de abril.

La iniciativa está organizada por la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED), dependencia de la Subgerencia de Promoción Social y Participación Vecinal de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

De acuerdo a los responsables de la organización, esta es la segunda vez que se habilita el espacio deportivo para estas actividades a fin de fortalecer las capacidades motrices y la confianza de los alumnos en un entorno seguro y profesional.

Personas con discapacidad participan en curso de natación gratuito en Arequipa. Foto: Municipalidad Provincial de Arequipa.
Personas con discapacidad participan en curso de natación gratuito en Arequipa. Foto: Municipalidad Provincial de Arequipa.
Personas con discapacidad participan en curso de natación gratuito en Arequipa. Foto: Municipalidad Provincial de Arequipa.
Personas con discapacidad participan en curso de natación gratuito en Arequipa. Foto: Municipalidad Provincial de Arequipa.

Cabe mencionar que este taller se suma a otras actividades como los cursos de capacitación en computación y programas de habilidades sociales.

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