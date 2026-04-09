Sin límites. Veinte personas con discapacidad participan en un curso gratuito de natación que se realiza en la piscina de Tingo, como parte de las acciones de inclusión física y recreativa promovidas en la ciudad de Arequipa.

Con el objetivo de optimizar el aprendizaje, las sesiones de entrenamiento se desarrollan los viernes y sábados, divididas en dos turnos. El nivel principiante asiste de 10:00 a 11:00 horas, mientras que quienes tienen mayor dominio en el agua lo hacen de 11:00 a 12:00. El taller, a cargo de profesionales especializados, terminará a fines de abril.

La iniciativa está organizada por la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED), dependencia de la Subgerencia de Promoción Social y Participación Vecinal de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

De acuerdo a los responsables de la organización, esta es la segunda vez que se habilita el espacio deportivo para estas actividades a fin de fortalecer las capacidades motrices y la confianza de los alumnos en un entorno seguro y profesional.

Personas con discapacidad participan en curso de natación gratuito en Arequipa. Foto: Municipalidad Provincial de Arequipa.

Personas con discapacidad participan en curso de natación gratuito en Arequipa. Foto: Municipalidad Provincial de Arequipa.

Cabe mencionar que este taller se suma a otras actividades como los cursos de capacitación en computación y programas de habilidades sociales.