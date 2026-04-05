La Unidad Técnica de Menores (UTM) de FBC Melgar, a cargo de Marco Valencia, tuvo un inicio magistral en la primera fecha de la Copa Oro Élite Federación en Arequipa, consiguiendo tres triunfos con goleadas de por medio.

GOLEADAS

El cuadro rojinegro abrió la jornada en el campo de la Villa Deportiva de Fútbol de Arequipa (Videfa) de Characato. La categoría Sub-13 fue la primera en hacer rodar el balón, enfrentando al Deportivo Esther Grande de Bentín, al que venció por 10 a 0.

Andriano Cornejo, Francesco Duffau y Javi Espinoza anotaron los tres primeros goles durante el primer tiempo. Para la segunda mitad, Manuel Gonzales, Enzo Naventa en dos ocasiones, Marcelo Larrahondo con dos oportunidades, Thiago Gutiérrez y nuevamente Cornejo sellaron la goleada.

Por la categoría Sub-15, Melgar no tardó en imponer condiciones ante el FBC Bentín por 4 a 0, siendo el primero anotado por Víctor Chipana. Cerca del minuto 15, Santiago Begazo amplió el marcador y solo 5 minutos más tarde anotaría el segundo de su cuenta personal. El cuarto tanto lo puso Cristopher Maldonado en complicidad con el guardameta rival.

De otro lado, por la Sub-14, el rojinegro venció 11 a 0 a Escuela Municipal Majes con un triplete de Aaron Quispe, dobletes de Facundo Angulo, Vicente Treviño y Jordy Condo, además de las anotaciones individuales de Diego Chipana y Narváez.

Entre otros resultados, por la Sub-13, FC Real Arequipa igualó 3 a 3 con La Negrita FC, mientras que por la Sub-15, Real América se impuso por 4 a 3 al Percy Manchego.