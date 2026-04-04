Un total de 123 ajedrecistas, entre niños y jóvenes, participaron del I Torneo Interescolar y Universitario de Ajedrez 2026. La actividad fue organizada por la Liga Provincial de Ajedrez de Arequipa, en coordinación con la I.E. Santa Paula School.

El objetivo es seguir promocionando y cultivando este deporte ciencia en la niñez y juventud mistiana. El sistema que se jugó fue suizo a cinco fechas; cada ronda fue de 12 minutos por cada jugador a finish.

De esta manera, los tres primeros puestos de cada categoría recibieron trofeos, así como la mejor dama. Además, todos los participantes recibieron sus certificados y otros un regalo.

GANADORES

Entre los primeros lugares de la Sub-6: Justin Ryu Chaua Ccopa, Joaquin Coila Canahuire, Leonardo Remigio Atoche; y Karla Coila Zarate (mejor dama). En la Sub-8: Smith León Condori, Carlos Vela Aguirre, Liam Maque Aquima; y Alejandra Rimachi Huacasi (Mejor Dama).

Por la Sub-10, Fabricio Layme Huacasi, Pablo Emilio Pilco Cornejo, Alessandra Ganero Alfaro; y Blanca Villagomez Hanco (Mejor Dama). En la Sub-12, Fernando Ugarte Herrera, Zaid Quispe Ataucuri, Angel Alarcón Sullas; y Alessandra Ganero Alfaro (Mejor Dama).

En la Sub-14, Piero Zeballos Rosales, Eduardo López Pachao, Max Cordova Peqqueña; y Valentina Mayta Useca (Mejor Dama). Por la Sub-16, Benjamin Moran Reymer, Eduardo López Pachao, Gerardo Arosquipa Carlos; y Ariana Ventura Pizarro.

En Mayores, Rodrigo Viveros Gonzales, Cristhian Antony Naveros, Gabriel Zenteno Guzman; y Ariana Ventura Pizarro (Mejor Dama). Por Equipos, Club Chess Dragon Fischer, Club Tablero del Misti, y Club Indo Dragón Chess.

Primer torneo interescolar y universitario de ajedrez en Arequipa. Foto: Liga Provincial de Ajedrez,

Primer torneo interescolar y universitario de ajedrez en Arequipa. Foto: Liga Provincial de Ajedrez,