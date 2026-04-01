El técnico rojinegro Miguel Rondelli fue presentado este miércoles 1 de abril en sociedad y ya marcó su posición con relación al sistema de juego que empleará con FBC Melgar para sacarlo de la crisis de resultados.

“Todos tienen la posibilidad de jugar en todos los sistemas, pueden jugar de punta, en un 4-4-2, de segunda punta, pueden jugar de extremo; todo va a depender de lo que dije antes, de encontrar la estructura y que no tiene que ver con el sistema”, señaló.

El entrenador cree que el plantel de jugadores tiene muchas polifuncionalidades. Un ejemplo es Matías Lazo o Matías Zegarra; son jugadores que inician en una posición.

“Después pueden acomodarse en diferentes estructuras. Eso es lo que tenemos que trabajar rápidamente para descubrir dónde pueden potenciarse más”, dijo.

Informó que los juveniles Abraham Aguinaga y Andersson Pumacajia serán evaluados. “Entendemos que la preparación de este equipo y la visión deben ser continuas, para que el jugador que suba, no como parte del plantel del equipo, ni el que baja, se sienta rechazado”, apuntó.