Mientras la administración rojinegra confirmó que Miguel Rondelli será presentado oficialmente este miércoles 1 de abril en el CAR de Mollebaya, el entrenador argentino ya comenzó a hablar como nuevo DT de FBC Melgar, club al que calificó como “uno de los grandes del Perú” y cuya crisis de resultados está dispuesto a revertir.

“Cuenta con buena infraestructura y con buenos jugadores. Para escalar en nuestra carrera como cuerpo técnico es el club ideal. Cuando se presentó la oportunidad no lo dudamos”, comentó en Exitosa.

Rondelli explicó que su salida de Cusco FC responde a un ciclo cumplido, luego de obtener el subcampeonato de la Liga 1 en 2025 y clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Consideró que superar esos logros iba a ser complicado. “Nos llamaron y creímos que era el momento indicado. Conseguir lo que hemos logrado iba a ser muy difícil de superar y era mejor dar un paso al costado y buscar nuevos desafíos”, señaló.

El estratega sostuvo además que su decisión no responde a agotamiento, sino a la búsqueda permanente de crecimiento profesional. “No soy una persona que busca estar tranquila. Si queríamos eso, nos quedábamos en Cusco FC, donde la dirigencia nos aprecia y teníamos un día a día muy bueno”, indicó, subrayando que su ambición lo llevó a aceptar la propuesta de Melgar.

La dirigencia rojinegra firmó con Rondelli un contrato por dos años, con la posibilidad de extenderlo por una tercera temporada, dependiendo del rendimiento del equipo.

EL RIVAL

La llegada de Rondelli coincide con uno de los partidos más mediáticos del Apertura. Melgar enfrentará el sábado 4 de abril a las 15:30 horas a su exequipo, Cusco FC, en el estadio Monumental de la UNSA.

Sin embargo, el entrenador no podrá dirigir desde la zona técnica hasta el final del Torneo Apertura, por lo que deberá esperar hasta el inicio del Clausura para ejercer plenamente sus funciones.