FBC La Pepa dio ayer la sorpresa al vencer 2-1 a CDF Yeshua y acotó distancia para llegar al primer lugar de la tabla de posiciones en el Campeonato de Fútbol de Primera División de Mariano Melgar.

El comando técnico, encabezado por Pedro Luis Vega Peña y su asistente Jhon Martínez Quispe, ya tiene la mira puesta en la siguiente fecha, donde enfrentarán a CDC Cruzeiro.

Equipo de La Pepa dio la sorpresa en distrito de Mariano Melgar. Foto: La Pepa.

Este duelo será determinante, considerando que CDF Yeshua descansará, lo que abre una gran oportunidad para que FBC La Pepa tome la punta del campeonato y se consolide como el principal candidato a levantar el trofeo en esta emocionante temporada.

RESULTADOS

La jornada dominical se jugó en el campo deportivo Maracaná con Atlético Maracaná 5-4 Pibes de Mariano Melgar, El Madrigal FC 4-2 Cruzeiro, Sport Olímpico Junior 2-2 San Pablo y CD República 3-1 San Pablo Junior.

Cumplida la octava fecha la tabla de posiciones: Yeshua 17 puntos, La Pepa 16, Defensor Arica 15, CD República 14, San Pablo 12, El Madrigal 10, San Pablo Junior 9, Cruzeiro 7, Sport Olímpico 7, Atlético Maracaná 4 y Pibes 1.