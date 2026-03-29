El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó el vínculo histórico de México con el fútbol, durante su visita a Ciudad de México, en el marco de actividades previas al inicio del Copa Mundial de la FIFA 2026.

El dirigente participó en la inauguración de la exposición “Álbum épico”, realizada en un museo ubicado en la delegación Iztapalapa, donde resaltó la importancia cultural del país en la historia del balompié.

“Poder estar aquí para arrancar el Mundial es especial, aquí se inventó el fútbol”, expresó Infantino, al referirse al antiguo juego de pelota practicado por los pueblos prehispánicos en territorio mexicano.

México y su legado en la historia de los Mundiales

Durante su intervención, Infantino recordó que México ha sido sede de dos Copas del Mundo memorables, en las que se coronaron selecciones históricas.

El presidente de la FIFA destacó que el país fue escenario de importantes momentos del fútbol internacional, entre ellos:

El campeonato obtenido por Pelé con Selección de Brasil

con El título logrado por Diego Maradona con la Selección de Argentina

con la El denominado “partido del siglo” entre Selección de Italia y Selección de Alemania

y El recordado gol de Manuel Negrete en el Mundial de 1986

Asimismo, resaltó que el Estadio Azteca será el primer recinto en la historia en albergar tres Copas del Mundo, consolidando su relevancia en el fútbol internacional.

Ciudad de México se prepara para el Mundial 2026

Durante el evento, Infantino estuvo acompañado por la jefa de gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, quien destacó el entusiasmo existente en el país a poco más de dos meses del inicio del torneo.

La inauguración del Mundial está programada para el 11 de junio, fecha en la que el Estadio Azteca abrirá oficialmente la competencia.

El dirigente recordó que el fútbol representa una fuente de alegría para millones de personas en todo el mundo y subrayó el papel de México como uno de los países con mayor tradición futbolística.

“El fútbol es de niñas, niños, mujeres y hombres. No todos pueden estar en un estadio, pero todos pueden disfrutarlo”, señaló.

Reconocimiento al fútbol femenino y actividades previas

Durante la ceremonia, la jefa de gobierno solicitó a la FIFA reconocer como el primer Mundial femenino el torneo celebrado en 1971 en México, en el que Selección femenina de Dinamarca obtuvo el título y México finalizó como subcampeón.

Infantino también recordó su infancia y las historias que escuchó sobre el Mundial de 1970, en el que Brasil derrotó a Italia en la final.

En los días previos, el titular de la FIFA asistió a partidos de repechaje disputados en las ciudades de Monterrey y Guadalajara, donde se definieron clasificaciones al torneo.

Este sábado, el dirigente tiene previsto acudir al partido amistoso entre Selección de México y Selección de Portugal, que se disputará en el Estadio Azteca.