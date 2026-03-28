Con la juramentación deportiva respectiva y el entusiasmo de llegar a una etapa nacional, esta mañana se inauguró la Copa Oro Élite Federación en la región Arequipa, competición a cargo de la Liga Departamental de Fútbol de Arequipa (Lidefa) y cuya primera fecha se jugará este 4 de abril, debiendo concluir a finales de julio.

Son 22 clubes los que participan en este nuevo formato de lo que años anteriores era el Torneo Élite Regional. Aunque son 22 clubes, algunos participarán en diversas categorías, entre la Sub-13 (2013-2014) y la Sub-16 (2010-2011), haciendo un total de 42 equipos distribuidos en 4 categorías y donde participarán cerca de 3 mil 500 menores de edad.

La ceremonia se realizó en las instalaciones de la Villa Deportiva de Fútbol de Arequipa (Videfa), en Characato, donde cada club se presentó con sus respectivas madrinas para el tradicional desfile de inauguración.

Deybi Chávez, coordinador de la Comisión Fútbol de Menores de la Lidefa, precisó que los campeones y subcampeones deben estar definidos a finales de julio, para que la Etapa Interregional se realice la primera semana de agosto, siendo este un cronograma fijado por la Federación Peruana de Fútbol. No obstante, aunque las directivas fueron emitidas, el reglamento aún no es enviado a las ligas departamentales.

Respecto a lo que será la Copa Plata Federación, anteriormente denominada Torneo Federación, estará a cargo de las ligas distritales y donde se espera contar con más de 5 mil menores participando.

Los equipos participantes son: Ángeles Fox, Asociación Millonarios Sport Paucarpata, Atlético Universidad Arequipa, Club Social Deportivo Fénix, Deportivo Esther Grande de Bentín, Deport Center R&C, Deportivo Cantolao Bustamante, E.F. Real América, E.F.D. Manchego Talents AQP, Elías Aguirre, Escuela Municipal Majes, F.B.C. Bentín, F.C. Alcides Carrión, FBC Melgar, FC Real Arequipa, Gran Sociedad FC Junior, Huracán Verdolaga, La Negrita F.C., Majes Fútbol Club, Real América F.C., Sport Club AFIM Mollendo y Toro Lazo.

Ángeles Fox en Copa Oro Élite en Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Atlético Universidad Arequipa en Copa Oro Élite en Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Deportivo Fénix en Copa Oro Élite en Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

FBC Bentín en Copa Oro Élite en Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Real América en Copa Oro Élite en Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

E.F.D. Manchego Talents en Copa Oro Élite en Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

F.C. Alcides Carrión en Copa Oro Élite en Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Escuela Municipal Majes en Copa Oro Élite en Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

FBC Melgar en Copa Oro Élite en Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Huracán Verdolaga en Copa Oro Élite en Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)

Majes Fútbol Club en Copa Oro Élite en Arequipa. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)