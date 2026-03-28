El FBC Melgar oficializó este sábado la llegada del técnico argentino Miguel Ángel Rondelli como nuevo timonel del primer equipo, en lo que promete ser un fichaje de alto vuelo para la escuadra arequipeña.

El estratega gaucho no llega de casualidad, pues Rondelli trae experiencia internacional probada tras dirigir a Emelec y Universidad Católica de Ecuador. "Le damos la bienvenida a los integrantes del Comando Técnico que acompañarán al profe Miguel Ángel Rondelli durante su estadía en nuestro club", escribió el Dominó.

El técnico aterrizó este sábado en Arequipa y por la tarde se reunirá por primera vez con el plantel rojinegro.

Cabe mencionar que, debido a la restricción del reglamento, no podrá dirigir al equipo en los partidos oficiales del Torneo Apertura; sin embargo, sí podrá estar en los entrenamientos y preparar los encuentros. Recién podrá dirigir oficialmente desde el Torneo Clausura.

El profe no viene solo, ya que su comando técnico está conformado por los asistentes técnicos Luciano Precone y Gustavo Córdoba, el preparador físico Guido Thompson, el preparador de arqueros Juan Esterilla y el analista de videos Miguel Cevallos.