Nicolás Quagliata fue el jugador que rescató un punto en Tarma ante ADT y asume la responsabilidad de llevar puesta la camiseta número 10, pese a que recién está agarrando ritmo por la paralización que tuvo a inicios de temporada por una lesión.

El creativo uruguayo señaló que comprende la dimensión y responsabilidad de vestir la camiseta rojinegra, al tratarse de uno de los clubes con mayor historia en el fútbol peruano.

Aseguró que la exigencia es permanente y que cada presentación obliga a sumar de a tres puntos. “Tenemos que ganar todos los partidos. Rescatamos un empate, pero debemos seguir trabajando para empezar a sumar de a tres”, dijo.

EN BUSCA DE ENTRENADOR

Mientras los jugadores toman un breve respiro competitivo debido al receso del campeonato, la administración del club evalúa con urgencia diversas alternativas para elegir al reemplazo de Juan Reynoso, quien dejó el cargo tras una racha negativa de resultados.

En medio de esa transición, el exdefensa Víctor Balta asumió de manera interina la dirección técnica, acompañado por Carlos San Martín y Matías de la Vega. El cuerpo técnico provisional tiene la misión de sostener al plantel y reforzar el orden táctico mientras se define la llegada del nuevo comando técnico.

Melgar atraviesa una etapa crítica que preocupa tanto a la hinchada como a la administración. El equipo acumula seis encuentros sin conocer la victoria: cuatro en el Torneo Apertura y uno correspondiente a la eliminación en la Copa Sudamericana, resultado que además impidió al club acceder a 900 mil dólares que habrían ingresado a sus arcas.

La seguidilla de tropiezos deportivos ha provocado que el plantel asuma mayor responsabilidad y que voces como la de Quagliata tomen protagonismo en el vestuario. La urgencia de encontrar un nuevo líder en la dirección técnica se vuelve determinante para evitar que la crisis se prolongue.