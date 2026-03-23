Noche para el olvido. Sport Huancayo cayó 3-0 ante Sport Boys en un partido donde no encontró el rumbo. El equipo de Roberto Mosquera se apagó ante una “Misilera Rosada” que no perdonó.

Apenas a los 8’, una falla de Jimmy Valoyes dejó servido el gol para Hernán Da Campo, que abrió la cuenta para los rosados.

Boys fue con todo. A los 31’, otra vez Valoyes, pero esta vez en contra: autogol y el 2-0 que ya pintaba goleada.

En el complemento, Huancayo amagó una reacción, pero no fue contundente. Boys siguió metiendo presión y liquidó la historia con un golazo de Luciano Nequecaur, sellando el 3-0 definitivo.

Debut soñado para Carlos Desio en el banco chalaco, mientras que Mosquera queda en la cuerda floja. Huancayo se queda con 7 puntos en el puesto 15, y Boys respira con 8 unidades, saliendo del fondo.

En la próxima fecha, el “Rojo Matador” buscará lavarse la cara ante Comerciantes Unidos.