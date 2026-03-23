En el marco de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2026, el Ministerio de Educación (Minedu) dio el primer paso para el desarrollo de la jornada, la cual movilizará a nivel nacional a alrededor de 4 millones de estudiantes de colegios públicos y privados.

La actividad marca el arranque deportivo del año escolar y convierte a cada colegio del país en un escenario de competencia.

Al respecto, a través de la Resolución Viceministerial N.º 034-2026-MINEDU, se aprobó la norma técnica con las disposiciones oficiales para esta etapa y se articularon las acciones organizativas con los procesos pedagógicos.

Entre las disposiciones, establece la integración de los juegos en el desarrollo de la primera Unidad Didáctica en el Área de Educación Física, además de que cada escuela seleccione los deportes en los que participará, según la infraestructura con la que cuente.

Asimismo, la ministra de Educación, Esther Cuadros, indicó que estas actividades deportivas buscan el desarrollo armónico de la personalidad, buena salud y bienestar socioemocional.

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