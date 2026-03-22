La selección peruana de para bádminton conquistó 6 medallas, incluyendo 2 de oro, 2 de plata y 2 de bronce, en el Spanish Para Badminton International 2026, realizado en la ciudad de España.
Esta actuación de alto vuelo consolida al para badminton nacional como una potencia creciente en el continente. Estos resultados demuestran que en Perú hay talento. Los participantes son integrantes del Programa Ciclo Paralímpico 2025-2028 y Lima 2027 del Instituto Peruano del Deporte (IPD).
La deportista más destacada del certamen fue Giuliana Poveda, del Programa Ciclo Paralímpico, quien se colgó dos medallas doradas: la primera en la categoría individual femenino (SH6), y la segunda junto a Nilton Quispe, del Programa Lima 2027, en la modalidad de dobles mixto (SH6).
Pilar Jáuregui también brilló con dos medallas de plata: una en individual femenino (WH2) y en dobles femenino (WH1-WH2) al lado de Jaqueline Burgos.
Los bronces llegaron también en parejas. Rubí Fernández y Jesús Salvá se unieron en dobles mixto (SH6) para alcanzar el último lugar del podio, mientras que Diana Rojas obtuvo su medalla en dúo con Oksana Kozyna de Ucrania.
