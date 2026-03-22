Alianza Lima derrotó 2-0 a Juan Pablo II y se consolidó como líder del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1, manteniéndose invicto en la competencia.

El equipo dirigido por Pablo Guede se impuso gracias a un doblete de Eryc Castillo, resultado que le permite llegar en la cima de la tabla antes del receso por fecha FIFA.

El encuentro fue trabado en la primera mitad, con un rival que logró incomodar el juego de los blanquiazules. Alianza tuvo dificultades para generar peligro y no logró traducir su dominio en el marcador durante los primeros 45 minutos.

No obstante, en el segundo tiempo, el conjunto íntimo asumió mayores riesgos y encontró la apertura a los 62 minutos, cuando Luis Advíncula envió un centro preciso que fue capitalizado de cabeza por Castillo.

Posteriormente, aunque un gol de Gaspar Gentile fue anulado por fuera de juego, el equipo mantuvo la presión ofensiva.

La insistencia tuvo premio con el segundo tanto de Castillo, tras una asistencia de Alan Cantero. Con este triunfo, Alianza suma 20 puntos y lidera por diferencia de goles.

En la próxima fecha, enfrentará a Universitario en el clásico a disputarse en el estadio Monumental.