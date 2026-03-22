El fondista huancaíno Yeison Gustavo Canchanya Canchanya se consagró ayer como el nuevo campeón de la categoría 42K, en la Maratón Internacional Virgen de la Candelaria, que tuvo como punto de partida el puente Chilina, en el distrito de Cayma.

Canchanya hizo un tiempo de 2 horas, 24 minutos y 44 segundos, imponiéndose con una sobresaliente actuación sobre el arequipeño Nelson Ito Ccuro, que llegó en el segundo lugar, y Daniel Almerco Chaca en tercer puesto, completando el podio.

La novedad de la maratón fue la inclusión de la categoría 42K Damas, donde la cusqueña Aidee Loayza Huamán se coronó como la primera ganadora con un tiempo de 2 horas, 45 minutos y 28 segundos, demostrando un excelente desempeño.

Yeison Gustavo Canchanya Canchanya se consagró campeón de la Maratón Internacional Virgen de la Candelaria 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec).

Yeison Gustavo Canchanya Canchanya se consagró campeón de la Maratón Internacional Virgen de la Candelaria 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec).

Categoría Damas en la Maratón Internacional Virgen de la Candelaria 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec)

Ganadores en la Maratón Internacional Virgen de la Candelaria 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec).

Así se vivió la Maratón Internacional Virgen de la Candelaria 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec).

Así se vivió la Maratón Internacional Virgen de la Candelaria 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec).

Atletas corrieron con sus mascotas en la Maratón Internacional Virgen de la Candelaria 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec).

Así se vivió la Maratón Internacional Virgen de la Candelaria 2026. (Foto: Omar Cruz/@photo.gec).

De acuerdo con la organización, este año se batió el récord de participantes inscritos, con más de 6500 atletas, nacionales y extranjeros, convirtiéndose en el evento deportivo más importante de la región sur.

La competencia comenzó a las 06:30 horas, con la partida de los inscritos en la categoría 42 kilómetros, seguida de los participantes en 21K, 10K y 5K.

Dario Huamani Galindo fue el ganador en el sorteo de un automóvil de cero kilómetros.