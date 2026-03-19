Atlético Porvenir Boys se proclamó campeón del torneo de vóley Mayores Akira Kato en la categoría varones, tras vencer en la gran final a Kolping Club. El partido se jugó este miércoles en el coliseo Miguel Grau, del distrito de Paucarpata.

Tras un intenso encuentro, Porvenir Boys venció por 3 sets a 0, con los parciales 28-26; 25-23; 25-19. Estos resultados reflejaron la superioridad del equipo a lo largo de cada partido.

De esta manera, la tabla quedó encabezada por Atlético Porvenir, seguido por Kolping Club y Meryland Club Arequipa en el tercer lugar del podio.

Kolping Club se coronó subcampeón del vóley Mayores Akira Kato en Arequipa. Foto: Liga de Vóley Arequipa.