FC Sporting Company disputará 7 partidos amistosos en Ica, Nazca y Lima

FC Sporting Company de Arequipa, que asumió la administración de FC Real San Antonio de Moquegua, comenzará su primera gira de pretemporada con siete encuentros amistosos en las ciudades de Ica, Nazca y Lima, antes de comenzar la temporada 2023 en la Liga 3.

La delegación partirá este 19 de marzo rumbo a Ica, donde comenzará su recorrido, permaneciendo en gira hasta el 8 de abril. El equipo está conformado por 27 jugadores convocados, acompañados por 12 profesionales que integran el comando técnico y el staff. El traslado se realizará por vía terrestre en un bus privado, garantizando la logística y comodidad del plantel durante toda la gira.

El primer encuentro se disputará el sábado 21 de marzo en Nazca frente a Santos FC (Liga 2). Posteriormente, el miércoles 25 de marzo, el equipo se enfrentará a Sport Nacional de La Joya en Ica. La gira continuará en Lima, donde FC Sporting Company SA. medirá fuerzas ante Universitario (sábado 28 de marzo), Deportivo Municipal (miércoles 01 de abril), Sporting Cristal y Alianza Lima (sábado 04 de abril) y Pacífico F.C. (miércoles 08 de abril), todos equipos participantes de la Liga 3.

Esta serie de encuentros permitirá al comando técnico liderado por Ysrael Zúñiga evaluar el funcionamiento colectivo, consolidar la idea de juego y medir el rendimiento individual del plantel en escenarios de competencia real, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al inicio del campeonato. No se descartan posibles refuerzos en posiciones clave para afrontar con mayor solidez el desafío de la Liga 3.

En esa línea, el preparador de arqueros, Manuel Riofrío, destacó la importancia de estos encuentros: “Se busca competir con otros equipos de Liga 3 de otras zonas para determinar y evaluar el nivel de los muchachos y ver cuál va a ser su rendimiento y también ver algunas falencias para buscar chicos que refuercen esas líneas”, dijo.

Los horarios de algunos encuentros aún están por confirmarse y serán comunicados a través de los canales oficiales del club.