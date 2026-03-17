El entrenador de la selección peruana de fútbol, Mano Menezes, convocó a Matías Zegarra, lateral izquierdo de Melgar, para los amistosos ante Senegal y Honduras a jugarse el sábado 28 y martes 31 de marzo.

El futbolista rojinegro de 19 años recibió el llamado por primera vez, considerando que debutó en la victoria de Melgar 2-0 sobre Cienciano, en el arranque del Torneo Apertura del 2026.

Kenji Cabrera, ex Melgar y ahora futbolista de Vancouver Whitecaps F. C. de la Major League Soccer, es otro conocido que se encuentra en la lista de convocados.

REYNOSO

Melgar no gana hace cinco encuentros y el entrenador Juan Reynoso sospecha que sus jugadores no entienden la idea del juego. “Claro que no me representa en su totalidad, hay momentos que sí. Obviamente hay que encontrar, sostener esos momentos. Lo que sí nos reprochamos es porqué esperar siempre los segundos tiempos para plasmar la idea del juego”, dijo.

Sin embargo, el técnico nacional asume la responsabilidad del mal momento que atraviesa el equipo. “Asumo, soy responsable, sé que no estamos en una mejor expresión, pero muchachos, el análisis tiene que ser completo y no es echar culpa. El análisis tiene que ser global e integral”, dijo.

El mexicano Javier Salas es uno de más cuestionados por los hinchas, algunos lo comparan con Horacio Orzán. “Es un contención típico que corre, mete, es el que más recorrido tiene en los partidos, que quizás le está faltando ese plus de darnos el pase distinto, pero seguro nos lo va a dar. Entonces, hoy contagia, transmite, tiene un liderazgo ya importante dentro del equipo. Eso es lo que nos da Javi”, apuntó.

Orzán está casi recuperado y es la esperanza para poner orden en el mediosector. “Le dimos minutos y bueno, ahí vamos a ir creciendo”, dijo.