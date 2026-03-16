Fueron superiores en todo el partido. El equipo de Alianza Atlético volvió a sonreír y le aplicó una goleada de 3-0 al débil conjunto de CD Moquegua, equipo recién ascendido, ayer en el Estadio Campeones del 36 de Sullana, por la Liga 1.

Con este resultado, el cuadro “Churre” sube al casillero 10, ahora con nueve puntos. El equipo no pudo ser dirigido por su técnico Federico Ameli (por estar suspendido), en el banquillo estuvo Héctor Valle, que siguió la indicaciones del argentino.

Alianza Atlético logró un sólido triunfo ante los moqueguanos y mostró mayor eficacia en ataque y terminó resolviendo el partido con claridad para sumar tres puntos importantes en el Torneo Apertura.

En la próxima fecha enfrentará de visita al UTC en la ciudad de Cajamarca.

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ADELANTE

Desde el inicio se vio una táctica ofensiva muy contundente y a los 32 minutos de juego, ya ganaba por 1-0 con gol conseguido por Franco Coronel, quien sorprendió a Grados con certero remate dentro del área, para abrir el marcador.

La visita intentó salir de su letargo, adelantó sus líneas y buscó aproximarse al área rival, aunque sin demasiada profundidad en los metros finales, pero la defensa y el portero Prieto defendieron bien.

Casi al finalizar el primer tiempo, CD Moquegua casi logra la igualdad, por intermedio de Jefferson Collazos, quien sacó un cabezazo que tenía destino de gol, pero Prieto con una gran intervención para desviar el balón. Con el marcador de 1-0 se fueron a las duchas.

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UN VENDAVAL

Para el período final, los sullaneros manejaron mejor el balón y encontraron mayores espacios en ataque, ante el rival, que se replegó.

De ello aprovechó Franchesco Flores para ampliar el marcador a los 68 minutos, tras una triangulación en el área chica y ante mal rechazo del portero para convertir el segundo y darle la tranquilidad al equipo.

Cinco minutos más tarde llegaría el tercer tanto, a cargo de Jimmy Pérez, quien estuvo atento para capturar un rebote en el parante, tras cabezazo de Guillermo Larios, y solo tuvo que empujar el balón para decretar el 3-0 final.