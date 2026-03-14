Los albos tratarán de ganar mañana al FBC Melgar jugando en la ciudad de Arequipa.
Los albos tratarán de ganar mañana al FBC Melgar jugando en la ciudad de Arequipa.

Su primer gran desafío ​y su primera prueba de fuego con su nuevo técnico, afrontará el equipo de cuando mañana enfrente a FBC Melgar en Arequipa a partir de la 1:15 p.m., un cotejo que podría marcar el inicio de la recuperación.

​El entrenador argentino Gerardo Ameli y su comando técnico: Carlos García, Ignacio Ameli y Nicolás de Bruno (asistentes técnicos) y Tomás de Lorenzo (preparador físico) trabajaron con el plantel albo y apunta a revertir el mal inicio en el Torneo Apertura.

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UN DESAFÍO

Ameli comienza el desafío de encaminar al cuadro albo y cambiar el complicado arranque que tuvieron con su compatriota Ángel Comizzo, donde de 6 partidos jugados solo ganó 1, empató otro y perdió 4, habiendo sumado 4 puntos y está de colero en la tabla.

Este panorama motivó la llegada del estratega argentino, quien buscará reorganizar el planteamiento táctico y potenciar el rendimiento del plantel, responsabilidad que asume a fin de mejorar los resultados y devolverle confianza a una plantilla golpeada por un inicio irregular .

Cabe señalar que Gerardo Ameli dirigió al Club Alianza Atlético el año pasado, al que logró ubicar entre los 8 primeros lugares y con un cupo en la Copa Conmebol Sudamericana, equipo que ahora ha avanzado hasta la fase de grupos.

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