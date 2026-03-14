Su primer gran desafío ​y su primera prueba de fuego con su nuevo técnico, afrontará el equipo de Atlético Grau cuando mañana enfrente a FBC Melgar en Arequipa a partir de la 1:15 p.m., un cotejo que podría marcar el inicio de la recuperación.

​El entrenador argentino Gerardo Ameli y su comando técnico: Carlos García, Ignacio Ameli y Nicolás de Bruno (asistentes técnicos) y Tomás de Lorenzo (preparador físico) trabajaron con el plantel albo y apunta a revertir el mal inicio en el Torneo Apertura.

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UN DESAFÍO

Ameli comienza el desafío de encaminar al cuadro albo y cambiar el complicado arranque que tuvieron con su compatriota Ángel Comizzo, donde de 6 partidos jugados solo ganó 1, empató otro y perdió 4, habiendo sumado 4 puntos y está de colero en la tabla.

Este panorama motivó la llegada del estratega argentino, quien buscará reorganizar el planteamiento táctico y potenciar el rendimiento del plantel, responsabilidad que asume a fin de mejorar los resultados y devolverle confianza a una plantilla golpeada por un inicio irregular .

Cabe señalar que Gerardo Ameli dirigió al Club Alianza Atlético el año pasado, al que logró ubicar entre los 8 primeros lugares y con un cupo en la Copa Conmebol Sudamericana, equipo que ahora ha avanzado hasta la fase de grupos.