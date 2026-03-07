Por fin, los albos volvieron a celebrar una victoria en el Torneo Apertura. Con un solitario gol de penal convertido por el portero Patricio Álvarez, Atlético Grau derrotó 1-0 a FC Cajamarca en el estadio Campeones del 36 de Sullana, en partido correspondiente a la sexta fecha del campeonato.

Este triunfo marca el primero de la temporada para el conjunto piurano, que logró imponerse en casa gracias a la seguridad de su arquero desde los doce pasos.

Fue en el último partido que dirigió el técnico Ángel Comizzo, con algunos altibajos y que al final terminó pidiendo tiempo, pues el rival estuvo a punto de empatarle.

El cuadro piurano acumulaba cinco partidos sin conocer la victoria: cuatro derrotas y un empate ante Sport Huancayo. Además, solo había marcado un gol en ese lapso, tras 392 minutos de juego, una sequía ofensiva que reflejaba el panorama sombrío que atravesaba el equipo dirigido por el técnico argentino.

PUEDES VER: Liga 1: Se barajan nombres para reemplazar al técnico Ángel Comizzo

EL COTEJO

Fue un partido muy disputado, donde ambos equipos generaron opciones de gol. Sin embargo, la urgencia por sumar tres puntos llevó al conjunto local a tomar la iniciativa desde los primeros minutos, generando las ocasiones más claras en el arranque del compromiso.

Cuando corrían 34 minutos, un ataque por derecha terminó con una mano de Pablo Míguez dentro del área y el árbitro Edwin Ordóñez sancionó penal, que fue convertido en gol por el arquero Patricio Álvarez, que a la postre sería el único del encuentro, al colocar el balón al lado derecho del portero Mosquera, que se lanzó hacia el sector opuesto.

Para el tiempo del complemento, el rival hizo ingresar a su goleador Hernán Barcos, pero el trámite del partido no cambió.

El rival repitió su postura en campo rival e intentó hallar el empate con remates y centros por los costados, pero sin poder hacer daño al arco de Atlético Grau, quien apostaba por las contras. Finalmente, el cuadro de Atlético Grau pudo celebrar el primer triunfo y cortar su mala racha en el torneo

A partir de ahora el técnico Gerardo Ameli asume la dirección técnica de Atlético Grau, un entrenador de amplio recorrido en el fútbol sudamericano y experiencia en el campeonato peruano.