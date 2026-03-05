Se veía venir. Luego de los magros resultados obtenidos por Atlético Grau, la directiva alba decidió, de mutuo acuerdo, la salida del técnico Ángel Comizzo.

Su reemplazo se definirá en los próximos días y sería un extranjero. Entre los voceados está el técnico argentino Gerardo Ameli, quien logró clasificar al Alianza Atlético a la Sudamericana y la directiva ya está en conversaciones.

Pero se conoció que también lo tienta el club Garcilaso del Cusco, que llegaría en reemplazo de Hernán Lisi que no le va bien en la Liga 1, ni superó la fase de la Sudamericana.

CAMPAÑA

Según indicaron las fuentes, el argentino Comizzo dirigirá el último partido de los albos, mañana ante el FC Cajamarca, abriendo la 6ta. fecha. en el estadio Campeones del 36.

La campaña en este año del entrenador ha sido catastrófica, de cinco partidos jugados, sólo ha empatado 1 (ante Sport Huancayo), luego ha sufrido derrotas ante UTC, Sport Boys, Juan Pablo II y Comerciantes Unidos, que lo ubican como colero absoluto y en zona de descenso.