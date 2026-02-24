Luego del partido ante Sport Boys, el técnico albo Ángel Comizzo reconoció que se estaba fallando mucho y que había que corregir. Ahora la hinchada no le perdona que jugando con el otro colero, se dejó vencer 2-1 en los minutos finales.

A pesar que todos piden la cabeza del técnico argentino, la directiva no ha salido a dar explicación del por qué de esta situación, donde no han podido lograr un triunfo este año, pues de 4 partidos solo empataron uno y que después de 392 minutos (ante Juan Pablo II), recién pudieron hacer un gol.

PREOCUPACIÓN

Aquel entonces Comizzo señaló: “ Tenemos que seguir trabajando porque no estamos encontrando los movimientos que el equipo realmente necesita. Me preocupa la falta de gol, estamos con problemas de definición y eso no suele ocurrir en mi equipo ”.

Además, en aquel momento dejó en claro que la única solución es el trabajo constante para revertir el momento deportivo. “No hay otra, tenemos que mejorar el equipo y en forma rápida, porque estamos perdiendo puntos importantes”.

Pero luego del partido del domingo, la cosa continúo igual, o peor quizás, porque volvió a perder 3 puntos en casa y ahora está en el último lugar de la tabla y en zona de descenso.

EVALUACIÓN

De fuentes bien informadas se supo que la directiva alba evalúa la continuidad de Ángel Comizzo tras los magros resultados.

En diálogo con La Razón de Piura, un alto directivo señaló que en los próximos días sostendrán una reunión para evaluar el rendimiento del equipo, definir algunos cambios y si se ratificará la confianza al entrenador.

Esto ante el pedido de los hinchas, que a través de las redes sociales han expresado su malestar por el desempeño del equipo y exigen decisiones inmediatas, incluido la salida del técnico, que hasta ahora no encuentra la brújula.