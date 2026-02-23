El defensa de Alianza Atlético, Germán Díaz, valora el valioso empate 1-1 ante su similar de Cienciano jugado en el Cusco, en el Torneo Apertura, en un arduo partido, que bien pudieron haberlo ganarlo.

“El empate es valioso, pero nos vamos con bronca porque habíamos venido por los tres puntos. Siempre es importante sumar, más de visitante y en la altura, que la teníamos en contra , pues somos varios chicos que por segunda vez estamos jugando acá”, acotó Díaz.

VALORA

También apuntó que sabían las fortalezas del cuadro imperial, pero que tuvieron una desconcentración que les costó caro. “En la semana trabajamos que ellos eran fuertes con los centros de costado. La única desatención que tuvimos aprovecharon de esa manera”, dijo.

Para finalizar acotó que ahora en casa ante ADT de Tarma, saldrán a ganarlo para seguir subiendo en la tabla de posiciones, donde ahora están ubicados en el casillero 9 con 5 puntos.