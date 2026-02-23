Sin identidad y sin rumbo, jugó ayer Atlético Grau, por lo que perdió tres puntos en casa que al final le puede pesar, y más aún ante un equipo que estaba en el fondo de la tabla -a donde a ido a parar ahora -luego de la derrota que le infringió Juan Pablo II por 2-1, jugando de local en el estadio Campeones del 36.

Juan Pablo II consiguió su primera victoria de la temporada. Aunque lo hizo en forma agónica, se llevó los tres puntos de Sullana.

Un primer tiempo con juego cerrado, donde a los albos les faltó proponer más. No hubo tino en el comando técnico ante un equipo que dio espacios para jugar, pero que no supieron aprovechar, donde Guarderas y Franco no gravitaron mayormente y Camargo y Ruidíaz demostraron estar peleados con el arco rival.

DEL PARTIDO

Grau en este primer período controló el partido, pero lo hizo sin contundencia como para anotar más goles. Se contentó con el gol logrado de cabeza por Franco, que dígase de paso, malogró su actuación con la expulsión.

En la segunda mitad, los visitantes cambiaron de chip y salieron con mayor intensidad y mejor circulación del balón y comenzaron a aproximarse con peligro al arco defendido por el “Pato” Álvarez.

A los 53 minutos, Alaniz conectó un potente remate de zurda, que terminó en el fondo del arco, consiguiendo la paridad en el marcador.

Pero a los 72 minutos, Franco agredió a un adversario y tras revisar el VAR se fue expulsado, dejando en inferioridad numérica a los albos.

De esto aprovechó el rival, que asumió el protagonismo, adelantando sus líneas en busca del gol triunfal que lo lograría a los 90+3, cuando Durán encabezó un contraataque, y de un remate potente concretó la remontada.

Es algo preocupante y la molestia rebasó el vaso con la hinchada que ahora pide cambios urgentes, pues hasta ahora, con cuatro fechas jugadas, no consigue un triunfo.