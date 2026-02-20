Juega este domingo en el Estadio Campeones del 36 de Sullana.
Luego de la derrota que sufrieron ante Sport Boys el pasado sábado, el equipo albo quiere recuperar terreno y este domingo espera vencer a su similar de Juan Pablo II Collegue de Chongoyape, por la cuarta fecha del , a jugarse desde las 3:30 p.m. en el Estadio Campeones del 36 de Sullana.

Los dirigidos por el técnico Ángel Comizzo están en una mala racha, pues de 9 puntos en disputa, solo han conseguido uno tras el empate ante Sport Huancayo. Al igual que su rival de turno, ambos tienen el mismo puntaje y peleando los últimos lugares de la tabla.

El partido será dirigido por el árbitro Pablo López Ramos, mientras que en el VAR estará su colega Jordi Espinoza.

PREOCUPADO

La preocupación cunde en el comando técnico y según indicó Comizzo, al equipo le falta contundencia y gol, pues hasta ahora no ha marcado ninguno en los tres partidos y para ello están trabajando para corregir estos errores.

Finalmente, señaló que hay que trabajar y mejorar mucho y rápido, porque estamos perdiendo puntos muy importantes.

Mientras tanto el rival, Juan Pablo II tiene 1 punto producto de su empate ante FC. Cajamarca (3-3) y dos derrotas 6-1 ante Cienciano de visita y 2-0 ante Sporting Cristal, en casa.

El técnico Zuleta apelará a todo su poderío, pues quiere recuperar terreno y viene a Sullana en busca de un resultado positivo, teniendo en la delantera a Cristhian Cueva.

