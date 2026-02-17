Los “Churres” cumplieron su objetivo de jugarle un buen partido a Alianza Lima, al que estuvieron a punto de ganarle. Luchó hasta el final y sumó un punto valioso, y ahora espera ir a la ciudad Imperial a buscar vencer a Cienciano del Cusco.

Este cotejo se disputará este sábado 21 a partir de las 7:00 p.m., en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

CONTENTO

Los dirigidos por Federico Urciuoli trabajan pensando en los cusqueños y esperan traerse un buen resultado. El técnico mostró confianza, como viene manejando el equipo.

“ La valoración del empate está relacionada con el trámite del partido. Fue un partido disputado, parejo, donde hubo situaciones para ambos, pero el empate es justo. Los 4 puntos sobre 9 nos hacen posicionar a la mitad de la tabla . Somos un equipo en formación y considero que puede rendir más”, señaló el estratega.

Más adelante explicó sobre el estadio: “Creo que es una decisión dirigencial ser locales acá y en la Copa Sudamericana, al no estar habilitado el Campeones del 36 para competir. Pero siempre es bueno tener el apoyo de nuestra gente”.

A SEGUIR SUMANDO

Por su parte, el jugador Cristian Penilla habló sobre el empate ante Alianza Lima y, a pesar de no haber podido quedarse con el triunfo, resaltó el punto obtenido.

“Creo que fue un partido muy complicado. Sabemos lo que es Alianza. Por ahí no se nos dio el gol, pero creo que seguimos sumando y eso es lo importante. Esperemos sacar los 3 puntos contra Cienciano en Cusco ”, comentó Penilla.

Finalmente, señaló que esperan continuar consiguiendo buenos resultados. “Creo que somos un equipo que vamos sumando poco a poco. Esperemos seguir así en la senda del triunfo”.