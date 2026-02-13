Los albos ya preparan su artillería para ir al Callao a vencer a Sport Boys por la tercera fecha del Torneo Apertura, a jugarse mañana a partir de las 5:30 p.m. en el Estadio Miguel Grau del primer puerto.

Los dirigidos por el técnico Ángel Comizzo vienen entrenando fuerte en la Villa Santa Ana dejando todo expedito para el “choque” ante “los Rosados” y comenzar a recuperar terreno donde está ubicado en el décimo sexto casillero.

BAJAS

Luego de su empate a cero goles ante Sport Huancayo, dejó una sensación muy desagradable para la hinchada, que espera que se recupere, pues hay jugadores con experiencia como Acevedo y Tapia que destacan como centrales, el mismo Barreto (paraguayo) demostró muy buen juego y el “ruso” Neyra muy trajinador.

En cuanto a la situación del jugador Raúl “la pulga” Ruidíaz se ha complicado, pues sufrió una nueva lesión al minuto 20 del encuentro frente a los huancaínos y entrena con regular normalidad, luego que el médico José Ipanaqué le detectara una fatiga muscular en el Sartorio (parte posterior del muslo derecho)

Uno que sí es de cuidado, es la lesión que tiene Paulo de la Cruz, quien tiene un desgarro del tendón rotuliano y tendrá una para de dos semanas como mínimo para estar al 100 % y solo hace trabajo diferenciado.

CONFIANZA

Los albos realizan partidos de práctica en los entrenamientos, donde el D.T. Comizzo les indica los planteamientos a desarrollar y dejar el equipo listo.

Los jugadores extranjeros Ignacio Tapia, Diego Barreto y el piurano Eslyn Correa coincidieron en señalar que el equipo va de menos a más, y van con la consigna de lograr traerse los tres puntos del partido en El Callao.

Actualmente, Atlético Grau suma apenas un punto y se ubica en los últimos lugares, situación que ha encendido las alarmas en la hinchada alba, que exige refuerzos en la delantera y mayor protagonismo del plantel.