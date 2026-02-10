Los trabajos no se detienen y los jugadores “Churres” entrenan con fuerza con miras a su próximo rival, el copuntero Alianza Lima, que en la tercera jornada lo recibirá en el estadio Mansiche, este sábado 14 de febrero a las 8:00 de la noche.

Un partido en el que los dirigidos por el técnico Federico Urciuoli irán por la recuperación, luego de caer derrotados ante Los Chankas en los últimos minutos, el último fin de semana.

PUEDES VER: Liga 1: Los “Churres” alistan batería para ganarle a Los Chankas

REFUERZO

Para este compromiso, Alianza Atlético llevará a lo mejor de su vidriera para alcanzar el triunfo en el choque de las “Alianzas”, en el que tratarán de imponer condiciones con sus mejores atacantes.

Uno de los últimos refuerzos, Eder Hermoza, que disputará la presente temporada de la Liga 1 y la Copa Sudamericana, llegó para reforzar una zona clave del campo y ya entrena en el equipo.

Eder Hermoza, portero de 35 años, llega a aportar experiencia y compromiso al plantel sullanero, que luego de dos partidos se ubica en el casillero 8 con tres puntos, producto de la victoria ante Cusco FC.

MIRA ESTO: Liga 1: Atlético Grau pierde dos puntos en casa ante Sport Huancayo

EL RIVAL

Por su parte, el jugador “íntimo”, capitán y autor del gol del triunfo ante Comerciantes Unidos, Paolo Guerrero, consideró que deben mejorar tanto en lo defensivo como en lo ofensivo, pues el rival es de cuidado.

El “Depredador” luego del triunfo dijo: “ Tenemos que corregir algunos errores, como la definición o el último pase, valoro el esfuerzo del grupo a la hora de presionar, y hay que mejorar porque el sábado será más duro, ante un equipo muy exigente”.

Por su parte, el entrenador Pablo Guede señaló que “el partido del sábado ante Sullana requiere de mucha paciencia, de no jugar a un ritmo que no corresponde, porque eso llevará a equivocarte, tenemos cuatro días para trabajarlo y creo que lo haremos bien”.