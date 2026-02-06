Luego de la victoria complicada ante el poderoso Cusco FC, el equipo “Churre” se enfoca ahora en derrotar al conjunto de Los Chankas, a jugarse este domingo 8 en el Estadio de Andahuaylas que tiene una capacidad de 10 mil espectadores.

El cuadro que dirige el técnico Federico Urciuoli, quiere ser protagonista en este Torneo Apertura y apunta a demostrarlo en las canchas y para ello se enfoca en la mejor plantilla de jugadores donde destacan Franchesco Flores, Williams Guzmán, Mariano Barreda, Christian Valladolid, Ariel Muñoz, Cristian Penilla y Jesús Mendieta.

TRABAJOS

Mientras tanto, en la Villa Alianza Sullana, se continúan con los trabajos de preparación con mucho ahínco y compañerismo. Ayer tocó partido de práctica.

El lateral izquierdo Jesús Mendieta es uno de los más entusiastas y el más experimentados habiendo jugado en el club “Churre” en las temporadas 2017, 2023 y 2024.

“Hay confianza en hacer bien las cosas, hay un equipo humano que nos hemos propuesto en dejar en alto a nuestra Sullana, trabajando pensando en el rival de turno, pero sin descuidar también nuestra participación en la Sudamericana” , dijo el ariete.

Mendieta regresó al club sullanero, luego de haber militado en el Alianza UDH, y ahora espera aportar con su experiencia para conseguir los objetivos trazados.

CONFIRMADO

Ayer quedó confirmado en definitiva que Alianza Atlético jugará el partido por la fase preliminar por Copa Conmebol Sudamericana ante Deportivo Garcilaso en el estadio Mansiche de Trujillo el martes 3 de marzo, a las 9 de la noche.

Tan igual como lo hará contra Alianza Lima el próximo sábado 14 de febrero, por ser de alto riesgo. También se aplicará cuando los equipos piuranos enfrenten a Universitario de Deportes.