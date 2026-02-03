En el choque entre Alianza Atlético y Alianza Lima, por la tercera fecha del Torneo Apertura, los “Churres” juegan de locales y ha sido programado para el sábado 14 de febrero, a partir de las 8:00 p.m., y se disputará en el Estadio Mansiche de Trujillo, escenario elegido por razones de seguridad.

Este encuentro promete gran expectativa y la Federación Peruana de Fútbol lo considera de alto riesgo. El Estadio Campeones del 36 de Sullana aún no se encuentra habilitado para estos partidos.

ANTECEDENTES

Esta decisión responde a antecedentes ocurridos en el último encuentro entre ambos equipos, cuando presuntos hinchas del equipo visitante protagonizaron desmanes al subir al techo de la tribuna preferencial.

Tan igual como Alianza Lima, los partido ante Universitario de Deportes, se jugará en el estadio trujillano, ante la gran cantidad de aficionados que llegan a alentar a sus equipos,

Igual sucederá con Atlético Grau, cuando les toque jugar con los equipos “Capitalinos”, pues la FPF, así lo ha dispuesto.