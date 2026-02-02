Hicieron respetar la casa. Alianza Atlético, de la mano del técnico argentino Federico Urciuoli, derrotó por la mínima diferencia al conjunto de Cusco FC., quien vendió cara su derrota, pues fue un equipo de mucho cuidado y quien luchará por la Copa Libertadores 2026.

Los “Churres” demostraron muy pocas llegadas de gol, hubo apatía en ambos conjuntos y salvo un par de aproximaciones, ninguno de los equipos contó con una situación realmente clara en el arco contrario.

APÁTICO

El primer tiempo llevó a la desazón a la barra aliancista, que estaba ávida de un triunfo contundente y que esperaba mucho de sus refuerzos extranjeros, pero hubo pocas aproximaciones al arco cusqueño, defendido por Díaz.

Con este panorama se fueron al descanso en el primer tiempo en el horno del Estadio Campeones del 36, que estuvo abarrotado de espectadores, pero se pecó de un concierto de imprecisiones por parte de ambos equipos, sin peligro para ambas porterías.

Los “Churres” manejaron mejor el balón y tuvo algunas aproximaciones, aunque ninguna de real riesgo para la portería cusqueña.

PARTE FINAL

Para la segunda mitad, ambos equipos arriesgaron un poco más y movieron sus piezas de recambio, aunque a los sullaneros les fue mejor. Y es que apenas tres minutos después del ingreso de Mendieta y Flores, llegaría el gol del triunfo.

A los 69 minutos, tras cobrar un córner, Franchesco Flores halló un rebote en el área grande y sacó un fuerte remate. El balón se desvió en su compañero Williams Guzmán, quien anotó, pero había la duda si estaba en posición adelantada.

Tras revisar el VAR por varios minutos, el árbitro Jordi Espinoza convalidó el gol y la barra “Churre” celebró a rabiar.

Ya en el tramo final, Cusco FC adelantó sus líneas y buscó el empate en Sullana y bien lo pudo lograr en los píes de José Manzaneda, a los 80 minutos, cuando un remate suyo se estrelló en el palo derecho del arco y el balón no ingresó.