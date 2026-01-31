Atlético Grau sucumbió en la altura de Cajamarca y en un partido que tuvo lluvia incluida cayó derrotado ante el local UTC, que le bastó dos goles para agenciarse de los tres primeros puntos en el Torneo Apertura.

Un partido donde bien pudo ser más abultada, pero los locales pecaron de inoperancia en algunos tramos del partido y hasta el árbitro Júnior Rivera les anuló un gol.

El “Gavilán del Norte” hizo respetar la casa y arrancó con pie derecho y ganó con goles convertidos uno en cada tiempo por intermedio de Marcos Lliuya y Adolfo Muñoz.

En la próxima jornada, el elenco cajamarquino enfrenta al recién ascendido CD Moquegua y Atlético Grau recibirá a Sport Huancayo el sábado 7 en el Estadio Campeones del 36, a las 3:15 p.m.

EL INICIO

Un mal debut del equipo que dirige el técnico Ángel Comizzo. Desde los primeros minutos, el conjunto dirigido por Carlos Bustos salió decidido a imponer condiciones y aprovechó los errores en salida del equipo piurano.

Apenas iniciado el cotejo, a los 2 minutos una falla clamorosa de la defensa alba, tras la asistencia de David Dioses, fue aprovechada por el delantero Marcos LLucya para con un remate de derecha anotar el primer gol, ante la algarabía de los hinchas cremas, que tuvieron que apreciar con plásticos o paraguas el partido.

Cuando corrían los 17 minutos, el cajamarquino Bruno Duarte anota en la valla de “Pato” Álvarez, pero el referí lo anula a instancia del VAR por falta previa de Piero Serra a Elsar Rodas, ante la sorpresa de la bancada local.

LA ESTOCADA

Ya en la etapa complementaria, el equipo local siguió porfiando en aumentar el marcador, ante un equipo albo, que no se pudo reponer de la sorpresa del gol tempranero y ante la persistencia lluvia que impidió un mejor accionar de los piuranos.

Cuando corrían los 52 minutos, el extremo izquierdo ecuatoriano Adolfo Muñoz lograría aumentar el marcador, se filtró por el centro y con un remate rasante venció a Álvarez y sentenció el partido, y a pesar de jugarse 95 minutos, los visitantes no pudieron acortar distancias.