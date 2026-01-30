Llegó el día del debut. El equipo de Atlético Grau inicia el Torneo Apertura jugando hoy ante su similar de UTC de Cajamarca, a partir de las 3:15 p.m., en el Estadio Héroes de San Ramón.

El elenco albo dirigido por el técnico argentino Ángel Comizzo va con las ganas de traerse un buen resultado de la tierra del queso cajamarquino y para ello su comando técnico ha planteado un esquema ofensivo teniendo en su principal arma al goleador nacional Raúl “la pulga” Ruidíaz.

Luego de la pretemporada, el equipo “patrimonio de Piura” se muestra optimista y motivados de hacer una digna campaña en la Liga 1, y busca como hace dos años atrás, clasificar a un copa internacional.

Se nota mucho compañerismo y unidad, y hoy esperan demostrarlo en la cancha e ir por un triunfo y darle la primera alegría del año a sus seguidores.

EL ÚLTIMO JALE

Previo a su primer cotejo, los albos anunciaron al lateral derecho, Santiago Torres como su refuerzo, un futbolista peruano-argentino de 25 años y que militó la temporada pasada en el equipo Los Chankas, donde disputó 23 partidos.

Este jugador se formó en el Club Alvarado, de la Primera Nacional del fútbol argentino, y también tuvo un paso por la Universidad César Vallejo, habiéndose nacionalizado peruano.

Santiago Torres se suma así a sus compatriotas: Lucas Acevedo y Emiliano Franco; a Diego Barreto (Paraguay); Ignacio Tapia (Chile) e Isacc Camargo (Colombia).

Además de los nacionales Freddy Oncoy, Cristhian Neira, Gabriel Alfaro, Adrián de la Cruz, Eslyn Correa, Aamet Calderón y Joel Herrera, considerados como refuerzos para este año por la directiva que encabeza Arturo Ríos.

El estratega no ha dado a conocer a los once que iniciarán la contienda.