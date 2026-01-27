A pocos días del debut en el Torneo Apertura, Atlético Grau hizo la presentación oficial de su nueva camiseta para su participación en esta temporada.

Fue el presidente albo, Arturo Ríos Ibáñez, quien presentó la nueva piel, diseñada por la marca Walon Sport. La nueva indumentaria busca representar la identidad y pasión del club, con colores que evocan la región y a su patrona, la Virgen de Las Mercedes.

LA CEREMONIA

El acto se realizó en la Casa Alba, con la presencia de autoridades y jugadores del equipo. Estuvieron presentes, además del mandamás albo, José Tapia, Juan Carlos Esteves, Digar Mauricio y los jugadores Cristhian “El Rusito” Neyra y Emiliano Franco.

El legado eterno de Atlético Grau está sintetizado en la tradición de defender sus colores, la pasión que explota en la cancha y que llama a los jugadores a vestirlas con orgullo.

Cabe señalar que la empresa Walon Sport viste al “Patrimonio de Piura” desde hace 15 años y los directivos se sienten orgullosos por apostar por el fútbol piurano.

OPINAN

El jugador Cristhian Neira señaló que se siente feliz “y cómodo de estar en este gran club, ahora a hacer bien las cosas para buscar el objetivos de clasificar a un torneo internacional. Sé que lo vamos a lograr, para eso estamos trabajando, le decimos a la hinchada que no los vamos a defraudar ”.