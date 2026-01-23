A escasos 8 días para el debut de los equipos piuranos en el Torneo Apertura de la Liga 1, aún los técnicos de Atlético Grau y Alianza Atlético siguen armando el plantel titular para ser protagonistas en el referido campeonato nacional.

PROTAGONISTAS

El conjunto de Alianza Atlético de Sullana, además, participará de la fase preliminar de la Copa Sudamericana y trabaja para dejar todo listo.

Su técnico Federico Urciuoli manifestó que “hemos trabajado haciendo scouting, estamos trabajando en forma grupal, hay un buen equipo y eso es lo importante, estamos conforme con los chicos que han venido y ya está completo el equipo, salvo que se presente algún inconveniente”.

Asimismo, enfatizó que “ aún nos queda un partido amistoso de preparación para darle más soltura al equipo, venimos de dos semanas duras y estamos enfocados en el partido ante Cusco FC que está a escasos 8 días ”.

Finalmente, indicó que le parece bárbara la hinchada, “la gente tiene que ser exigente, nosotros nos vamos a brindar al máximo, queremos ser protagonistas en cada partido desde el inicio del campeonato, para así poder cumplir con los objetivos”.

AMISTOSO

El equipo albo jugó un partido amistoso contra su clásico rival, Alianza Atlético, de preparación con miras al debut en el Torneo Apertura.

Los albos ganaron el cotejo con un marcador global de 4-3, jugado en las instalaciones de la Villa Santa Ana, donde Raúl Ruidíaz (2), Isaac Camargo y Freddy Oncoy, destacaron con sus goles.

Esto sirvió para que el técnico Ángel Comizzo, vaya armando su artillería para su partido del debut ante UTC en la ciudad de Cajamarca.

De esta manera, ambos equipos continúan sumando minutos y ritmo futbolístico con miras al inicio de la Liga1 2026.