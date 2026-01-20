El cuadro albo se sigue reforzando con jugadores extranjeros, con miras a su participación en la Liga 1-2026. Está vez le tocó el turno al colombiano Isaac Camargo, quien proviene del Club Unión Magdalena de ese país norteño y se suma al equipo en calidad de préstamo.

Camargo viene de jugar la temporada pasada en el club peruano Los Chankas y tratará de llenar el vacío dejado por el goleador argentino Neri Bandiera, quien recientemente fue fichado por el Cienciano del Cusco.

EL DELANTERO

El futbolista ya arribó a la ciudad de Piura y se integró a los trabajos del plantel dirigido por el técnico argentino Ángel Comizzo, que continúa afinando detalles para afrontar el próximo campeonato nacional.

El delantero centro colombiano se inició en el Mocas FC, luego vistió las sedas de Unión Magdalena, Deportivo Cali y Alianza FC (todos de Colombia), y Los Chankas (Perú)

A través de sus redes sociales, el club le dio la bienvenida al atacante colombiano. “ Bienvenido a Piura, Isaac Camargo, es nuevo jugador albo este 2026. El delantero colombiano llega a condición de préstamo desde Unión Magdalena. ¡Vamos Isaac! ¡Vamos Grau! ”.

EL PLANTEL

De esta manera, el cuadro “Patrimonio de Piura” está conformando un equipo muy talentoso y con experiencia, con los jales de los argentinos Emiliano Franco y Lucas Acevedo; Isaac Camargo (Colombia), el paraguayo Diego Barreto y el chileno Ignacio Tapia. Además, Cristian Neira, Freddy Oncoy, Gabriel Alfaro, Adrián de la Cruz, Eslyn Correa y Amet Calderón

Tal como informó su presidente Arturo Ríos, aun faltan incorporar dos extranjeros. “ Estamos evaluando con el grupo de trabajo que tenemos para traer dos jugadores competitivos; creo que el equipo con 3 o 4 jugadores más se va a completar, el plantel está abierto” .

Mientras tanto, el equipo hace trabajos en la arena en la playa y el técnico Comizzo espera tener listo el plantel titular, que el próximo viernes 30 enfrentará de visita al UTC de Cajamarca.