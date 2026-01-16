Solo faltan 14 días para el inicio del Torneo Apertura. Atlético Grau, Alianza Atlético y el resto de equipos de la Liga 1 ya conocen cuándo, dónde y a que hora jugarán en la primera fecha del campeonato nacional.

El viernes 30 de enero, Atlético Grau inicia el torneo jugando de visita en la ciudad de Cajamarca ante la UTC, desde las 3:30 de la tarde, en el estadio Héroes de San Ramón.

PLANTEL ALBO

Los albos, de la mano del entrenador Ángel Comizzo, trabajan indesmayablemente en la Villa Deportiva Santa Ana, con la mentalidad puesta en ir a Cajamarca en busca del primer triunfo en el Torneo Apertura.

Para el debut, el plantel ensaya nuevas tácticas y el comando técnico está seguro de traerse un buen resultado ante UTC. Cuenta con lo mejor de vidriera, entre ellos Patricio Álvarez, Freddy Oncoy, Emiliano Franco, Cristhian Neira y Raúl Ruidíaz.

También estarán buscando integrar el plantel titular, Diego Barreto, Paulo de la Cruz, Elsar Rodas, Rafael Guarderas, Gabriel Alfaro, Adrián de la Cruz, Lucas Acevedo, Aldair Vásquez, Eslyn Correa y el chileno Nacho Tapia.

LOS “CHURRES”

Por su parte, Alianza Atlético lo hace el domingo 1 de febrero de local a las 3:15 p.m. enfrentando al Cusco FC en un estadio aún por definir, debido a que el Campeones del 36 aún no tiene la confirmación oficial, pues están levantando observaciones, dadas por la Federación Peruana de Fútbol.

El cuadro que dirige el técnico argentino Federico Urciuoli, viene trabajando en doble horario en Villa Deportiva Alianza Sullana y el plantel lo hace a base de esfuerzo, unidad y compromiso.

Los referentes de la temporada pasada, más los refuerzos llegados en los últimos días, lo hacen con mucha dedicación, entre ellos, Ramón Suárez, defensa central que se suma al vendaval para fortalecer la última línea.