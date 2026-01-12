A 10 días de iniciarse la pretemporada, el equipo de Alianza Atlético continúa con los entrenamientos, con la mirada puesta en el debut del Torneo Apertura, en el que se enfrentará a Cusco FC.

Su técnico Federico Urciuoli se mostró confiado en avanzar a grandes pasos para dejar expedito el plantel que iniciará las acciones ante los cusqueños, poniendo énfasis en apuntalar su artillería, a fin de hacer daño desde el pitazo inicial.

MAS REFUERZOS

Por otro lado, los “Churres” continúan reforzando su plantel de cara al inicio del torneo 2026 y su intención en consolidar un equipo competitivo desde la primera jornada y dejarlo listo para el torneo Conmebol Sudamericano.

La dirigencia contrató a Juan Delgado, un joven mediocentro defensivo que aportará orden, despliegue y sacrificio en la mitad de la cancha, tal como lo hizo conocer a través de sus redes sociales.

Delgado se une a una lista de refuerzos en el que están José Luján, Mariano Barreda, Williams Guzmán, Christian Valladolid y Jesús Rossi, quienes buscan afrontar con ambición la temporada 2026.

Por otro lado, el lateral izquierdo Jesús Mendieta fue anunciado como nuevo jugador ”Churre”, quien llega procedente de Alianza UDH de Huánuco, con el objetivo de convertirse en una pieza clave en el equipo que dirige el técnico Urciuoli.

LEGA EL “CHINO”

Asimismo, el “Vendaval” sumó su cuarto fichaje extranjero para la presente temporada, con la llegada del argentino Ariel Muñoz, para potenciar su mediocampo con su talento, carácter y buen pie para su participación en el torneo local y la Copa Sudamericana.

“El chino” Muñoz, de 25 años, llega desde Camioneros de la tercera división de argentina, habiendo disputado 9 partidos y anotando un gol. Será su primera experiencia fuera de su país. También vistió los colores de Agropecuario y Deportivo Riestra. Antes llegaron sus compatriotas Franco Coronel, Germán Díaz y Valentín Robaldo.