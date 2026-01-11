Conocido ya los rivales del torneo Apertura de la Liga 1-2026, los equipos de Alianza Atlético y Atlético Grau apuran con los trabajos de pretemporada, sabiendo que el torneo está a escasos 19 días del inicio en que rodará el balón.

Las dudas del inicio la despejó la Federación Peruana de Fútbol, que señaló en definitiva que el día viernes 30 de este mes, se dará por aperturado el torneo de la Primera División en su fecha 1.

DEBUT

Así, luego del sorteo del fixture quedaron establecidos el orden de los partidos que se disputarán este año, los dos torneos nacionales.

A Alianza Atlético le tocará abrir la primera jornada enfrentando al Cusco FC como local en el debut del Torneo Apertura, mientras Atlético Grau lo hará en calidad de visitante ante UTC de Cajamarca. En la fecha 9 está programado el “Clásico del fútbol piurano”, entre “Churres” y albos.

Los dieciocho equipos que jugarán la Liga 1 del 2026 son: ADT de Tarma, Atlético Grau, Alianza, Atlético, Alianza Lima, Cienciano del Cusco, Comerciantes Unidos, Cusco FC, Deportivo Garcilaso, Deportivo Moquegua y FC Cajamarca.

También lo harán Melgar de Arequipa, Juan Pablo II, Los Chankas de Andahuaylas, Sport Boys del Callao, Sport Huancayo, Sporting Cristal, Universitario de Deportes y UTC de Cajamarca.

LOS ESTADIOS

Atlético Grau y los “Churres” estarán en espera que la Federación Peruana de Fútbol apruebe si puede jugarse los partidos como local en el Estadio Campeones del 36, (con aforo de 12 mil personas) que está siendo rehabilitado y levantando observaciones para que quede apto.

Mientras tanto, el Estadio Municipal de Bernal (tiene un aforo máximo de 7 mil ) es el escenario alterno del Grau, puede ser usado siempre y cuando su terreno de juego logre ser aprobado para los partidos de la Liga 1, pero hasta el momento no se realizan las mejoras.