A partir del lunes 12 comienza la remodelación del Estadio Manuel O. Feijoó de Catacaos, una mejora integral de la cancha, que contará con nuevo grass natural Bermuda, una variedad autorizada por la Federación Peruana de Fútbol para el desarrollo de fútbol profesional Liga 1.

Según indicaron las autoridades, se trabajará para devolverle el verdor y la calidad al principal escenario deportivo de Catacaos, cuya obra contempla el sembrado de más de 8,000 m² de grass, sistema de riego tecnificado por aspersión y mejoras en el perímetro del campo, con una inversión inicial de S/ 315 mil soles.

CANCHA DE GRAS

El alcalde Jhonny Cruz Flores anunció que el recinto deportivo del distrito será renovado con Grass Bermuda, y dejarlo en óptimas condiciones para ponerse al servicio de los clubes que participan en el torneo distrital de la liga local, fortaleciendo el deporte y el talento cataquense.