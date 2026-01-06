El plantel del Club Patrimonio de Piura inició su trabajo de pretemporada en la Villa Santa Ana y contó con la presencia del técnico argentino Ángel Comizzo, jugadores renovados y la presencia de sus refuerzos Cristian Neira, Fredy Oncoy y los extranjeros Diego Barreto y Emiliano Franco.

Los trabajos del equipo Atlético Grau se iniciaron a las 8:00 a.m. con la mira puesta en el torneo Apertura de la Liga 1 del fútbol peruano, que se inicia el 30 de este mes.

La dirección técnica está a cargo de Ángel Comizzo, junto a su comando integrado por Maximiliano Antonelli, Ariel Salvstoh y Max Coronado. En las próximas horas se anunciarán nuevas renovaciones y refuerzos.

EL PLANTEL

Participaron de los entrenamientos Patricio Álvarez, Rafael Guarderas, Cristhian Neira, Diego Barreto, Rodrigo Tapia, Paulo de la Cruz, Raúl y Yamir Ruidíaz, Freddy Oncoy, Baltazar Comizzo, Gabriel Alfaro, Eslin Correa y Aarom Fuentes.

También Breyner Vilela, Emiliano Franco, Elsar Rodas, Adrián de la Cruz, Aldair Vásquez y los promovidos al primer equipo, Arnold Flores, Santiago Saavedra, Simao Gonzáles, Abel Celi y Henry Villegas.

Se conoció que la delegación estará 15 días concentrada en el Hotel Gran Palma, donde recibirán sus alimentos y dormirán, los trabajos son en los turnos mañana y tarde.

EL TORNEO

La fecha del inicio del Torneo Apertura será el 30 de enero, siempre y cuando no haya ningún imprevisto. Está prevista para que los equipos que han clasificado a torneos internacionales lleguen con mayor ritmo futbolístico a la nueva temporada.

En cuanto al sorteo del fixture, se tiene previsto el miércoles 7 junto a la gala de premiación, en la que se conocerá el orden de los partidos, emparejamientos y detalles de como se desarrollará los dos torneos de la Liga 1.