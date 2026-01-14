Fue uno de los goleadores de la Liga 1-2025, el más temido por las defensas y arqueros peruanos, jugando por Atlético Grau. Neri Bandiera esta vez deja al plantel de Ángel Comizzo para fichar por Cienciano del Cusco para esta temporada.

El cuadro “Papá” sigue reforzando su plantel y llegó a un acuerdo con Neri Bandiera, delantero argentino de 36 años, quien dejó al cuadro “Patrimonio de Piura”, en el que estuvo tres temporadas, jugando un total de 105 partidos y anotando 37 goles.

Sólo en el 2025, disputó 33 encuentros con la camiseta alba, 27 de ellos como titular, anotando 10 goles y facilitando 4 asistencias. Mientras que en la Copa Sudamericana jugó seis partidos y marcó dos goles.

SE ALEJA

De esta manera, se confirman los rumores que Bandiera ya no regresaría al cuadro albo, a quien la directiva le dio una propuesta que no fue satisfactoria para el argentino, quien a fines de diciembre se fue de vacaciones a su tierra natal y no se supo de él, hasta ahora que fue contratado por el cuadro “Imperial”.

Una gran baja para el equipo de Ángel Comizzo, que tendrá que suplir esta falta con un buen elemento.

El cuadro “Rojo” del Cusco, que será dirigido por Horacio Melgarejo, aparte de Bandiera, anteriormente fichó a los jales Claudio Núñez (Nacional de Paraguay); Kevin Becerra (Libertad de Ecuador) y Gonzalo Falcón (Recoleta de Paraguay).

Cabe señalar que el cuadro de Cienciano disputará la primera fase de la copa Sudamericana ante FBC Melgar (en partido único a jugarse en el Cusco), justamente este rival será con el que iniciará el Torneo Apertura (en el estadio de la UNSA).