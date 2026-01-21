El estadio Campeones del 36 de Sullana recibió la autorización de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para albergar encuentros de fútbol profesional, consolidándose como sede oficial de los partidos de Alianza Atlético y Atlético Grau.

Con esta aprobación, la ilusión de la afición sullanera se hace realidad, ya que podrá volver a disfrutar en casa de los compromisos de sus equipos en competencias oficiales. Esto gracias al compromiso de la Municipalidad de Sullana, que fue fundamental en levantar las observaciones, junto al apoyo de los clubes interesados.

Los representantes de la FPF realizaron la inspección correspondiente al recinto deportivo aprobando oficialmente su uso, permitiendo que los equipos albo y “Churres” desarrollen sus competencias.

OBSERVACIONES

Por lo tanto, la cancha del Estadio Campeones Nacionales del 36 está lista y seguirá siendo sede de la Liga 1 del fútbol profesional. El grupo liderado por el ingeniero Diego Grados resaltó el trabajo al subsanarse las observaciones que se dieron desde el 23 de diciembre.

Luego de un minucioso chequeo in situ optaron por dar su respectiva conformidad y el visto bueno para que se siga jugando en este año 2026 la Liga 1. Se mostraron sorprendidos por las rápidas mejoras que ha experimentado el grass bermuda, gracias al eficiente y calificado trabajo que han desplegado el personal municipal.

Cabe resaltar que aparte de jugarse partidos del fútbol profesional, también será usado para el campeonato de la Copa Perú de la Liga de Fútbol de Sullana, así como Olimpiadas Escolares.

EL APERTURA

Por la primera fecha del certamen, Alianza Atlético jugará aquí el domingo 1 de febrero ante su similar de Cusco FC, desde las 3:15 de la tarde, y una semana después lo hará el Grau, quien recibirá al Sport Huancayo, por la segunda fecha del Torneo Apertura.

Los sullaneros se preguntan si jugará allí el Vendaval del Norte, cuando le toque enfrentar a Alianza Lima, Universitario o Sporting Cristal.